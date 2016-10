Bewegende Worte

Tausende Menschen nehmen Anteil an dem tragischen Tod von Trinity: Die 15-jährige Tochter des US-Sprintstars Tyson Gay wurde am Wochenende auf einem Parkplatz erschossen. Bei einer Nachtwache richtet sich Gay an die Trauernden.

Lexington. Der amerikanische Sprintstar Tyson Gay bedankte sich mit bewegenden Worten für die Anteilnahme am Tod seiner Tochter: „Ich möchte, dass ihr euch liebt, in Frieden lebt und euch gegenseitig beschützt. Das ist es, was Trinity gewollt hätte“, sagte Gay. Tausende Menschen haben bei einer Nachtwache vor einer Schule in der US-Stadt Lexington der getöteten Tochter von Gay gedacht. Gays 15 Jahre alte Tochter Trinity war am Sonntag bei einem Schusswechsel vor einem Restaurant getötet worden.

Mit Kerzen und Luftballons erinnerten die Menschen an den Teenager. Viele von ihnen trugen pink- oder lilafarbene Kleidung, die Lieblingsfarbe der 15-Jährigen. Er sei wie betäubt von der Trauer, sagte Gay. „Das Leben ist kein Zuckerschlecken“, sagte der Sprinter, der an den vergangenen drei Olympischen Spielen teilgenommen und 2012 in London mit der 4 x 100-Meter-Staffel Silber gewonnen hatte. Die Medaille wurde dem Team wegen einer Doping-Affäre wieder aberkannt.

Tochter von Tyson Gay geriet zufällig in Schießerei

Trinity Gay geriet nach Angaben der Polizei offenbar nur zufällig in die Schießerei vor einem Fast-Food-Restaurant. Sie wurde auf dem Parkplatz von einer Kugel im Hals getroffen. Gay war nach dem Schusswechsel noch in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Die Schüsse waren laut Polizei aus zwei Fahrzeugen abgegeben worden. Drei Verdächtige wurden festgenommen. Die Männer betonten bereits, sie seien unschuldig.

Trinity Gay war ebenfalls ein großes Sprinttalent und galt als eine der Hoffnungen der US-Leichtathletik.

