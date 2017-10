Tatverdächtiger festgenommen worden

Messer-Attacke in München

Ein Mann hat am Rosenheimer Platz mehrere Personen mit einem Messer angegriffen und dabei fünf Menschen leicht verletzt. Die Münchner Polizei fahndete nach dem Angreifer „mit allen verfügbaren Polizeikräften“ – offenbar mit einem ersten Erfolg.

München. Nach den Messerattacken in München ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Mann soll am Morgen an sechs Tatorten in der bayerischen Hauptstadt sechs Menschen mit Messern angegriffen haben, vier wurden verletzt. Der Mann sei um 11.30 Uhr in der Nähe der Ottobrunner Straße gefasst worden, die Beschreibung habe auf ihn gepasst, sagte der Polizeisprecher.

Wir konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Derzeit unklar, ob es sich um den Täter handelt. #RosenheimerPlatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 21, 2017

Der Mann habe zunächst versucht zu fliehen, wurde aber gefasst. Bei den Angegriffenen soll es sich um fünf Männer und eine Frau handeln. Der Mann habe seine Opfer wahllos ausgesucht, erklärte die Polizei. Die Verletzten erlitten Stiche und wurden geschlagen. Ob der Festgenommene auch wirklich der Täter sei, müsse noch geklärt werden. Über die Festnahme hatte zuerst „Bild.de“ berichtet.