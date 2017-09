Tarotkartenlegerin ist nicht Salvadore Dalís Tochter

DNA-Test

Pilar Abel kann sich offenbar nicht mehr Hoffnung auf einen Anteil am Nachlass des Malers Salvador Dalí machen. Ein Vaterschaftstest hat die Behauptung der Spanierin, dessen Tochter zu sein, widerlegt. Dalís Leichnam war für den DNA-Test eigens exhumiert worden.

Figueres. Die Dali Stiftung sei von einem Madrider Gericht, das den DNA-Test angeordnet hatte, informiert worden, dass die 61-jährige Tarotkartenlegerin nicht biologisch mit Dalí verwandt sei. Ein Justizsprecher sagte, das Gericht habe den Test noch nicht veröffentlicht, aber die Parteien des Verfahrens informiert. Anrufe der Nachrichtenagentur AP bei Abels Anwalt wurden nicht entgegengenommen.

Der berühmte spanische Maler Salvador Dali starb 1989 im Alter von 84 Jahren.

Abel hatte behauptet, ihre Mutter habe eine Affäre mit Dalí gehabt und forderte einen Anteil an seinem großen Nachlass. Die Stiftung teilte mit, dass sie froh sei, dass die Angelegenheit entschieden sei.

Dalís einbalsamierte Leiche war für den DNA-Test exhumiert worden. Forensiker entnahmen im Juli Haare, Nägel und zwei lange Knochen. Die Stiftung teilte mit, dass Dalís sterbliche Überreste in den Sarg zurückgelegt würden, der in seinem Heimatort Figueres in Nordostspanien begraben ist. Dalí war 1989 im Alter von 84 Jahren gestorben.

Von kaeding.uwe