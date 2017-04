TV-Moderatorin

Vier Jahre nach der Trennung von Fußball-Profi Rafael van der Vaart will Moderatorin Sylvie Meis wieder heiraten. Über die sozialen Netzwerken hat die 39-Jährige ihre Verlobung selbst bekannt gemacht. Dort zeigt Meis auch ein Foto ihrer neuen Liebe.

Hamburg . Moderatorin Sylvie Meis (39, „Let's Dance“) hat sich erneut verlobt, wie sie selbst am Mittwochabend in einem Instagram-Post bekanntgab. Ein Foto, das sie mit Brillantring in den Armen ihres Freundes zeigt, versah sie mit Symbolen eines Herzens und eines Rings sowie den Hashtags und - übersetzt also „ich habe Ja gesagt“ und „verlobt“.

❤ #isaidyes #engaged Ein Beitrag geteilt von Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) am 12. Apr 2017 um 13:37 Uhr

Auf einem weiteren Foto sieht man den Brillantring an der Hand der Moderatorin, die am Donnerstag ihren 39. Geburtstag feierte. Dahinter sind Luftballons in Herzform und mit „Love“-Schriftzug aufgehängt.

Meis' Verlobter soll nach Medienberichten ein Geschäftsmann aus Dubai sein. Das Management der Moderatorin beantwortete eine Bitte um Stellungnahme zunächst nicht. Bis 2013 war Meis mit Fußball-Profi Rafael van der Vaart (34) verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der zehn Jahre alt ist.

