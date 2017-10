Sturm „Herwart“ spült Inselstrand davon

Passanten stehen auf Wangerooge an der ein Meter hohen Abbruchkante am Strand.© dpa

Wangerooge

Tote, Verletzte und erhebliche Schäden hat das Sturmtief „Herwart“ am Wochenende in Europa hinterlassen. Die Bahn sperrte sicherheitsbedingt zahlreiche Strecken in Norddeutschland. Auf Wangerooge hat der Sturm einen Badestrand abgetragen.

Berlin. Das Sturmtief „Herwart“ wütet über Deutschland und richtet zahlreiche Schäden an: Allein die Feuerwehr in Berlin wurde am Sonntagmorgen binnen drei Stunden zu 100 Einsätzen gerufen. Sie rief den Ausnahmezustand aus und mobilisierte alle Freiwilligen Feuerwehren der Hauptstadt.

Auch auf der nordfriesischen Insel Wangerooge hat der Sturm erhebliche Schäden verursacht. Der Sand am Bade- und Burgenstrand sei zu 80 Prozent verschwunden, sagte der Inselbürgermeister Dirk Lindner (parteilos). Die Lokalpolitik fühlt sich vom Bund in Sachen Sturmflutschutz allein gelassen. „Wir warnen seit Jahren, aber Land und Bund schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu“, sagte Lindner. Wer für die Wiederherstellung des Strandes aufkommen wird, ist noch nicht geklärt.

Bahnverkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt

Die Deutsche Bahn stoppte großflächig ihre Züge. In sieben Bundesländern rollten bis auf Ausnahmen keine Züge mehr, teilte eine Bahnsprecherin am Sonntag mit.

Die Städte Bremen, Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, Hamburg, Kiel und Berlin können mit dem Fernverkehr aktuell nicht erreicht werden. Auch im Rest des Landes ist mit erheblichen Ausfällen zu rechnen. Ab 18 Uhr soll der Betrieb zwischen Kassel, Hannover und Hamburg langsam wieder aufgenommen werden. Über die genauen Streckensperrungen informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite.

Zwei Menschen gestorben

Ein 63-Jähriger ist am Ufer des Jadebusens im Kreis Wesermarsch von der Sturmflut überrascht worden und ertrunken. Der Mann habe mit seinem Bruder auf einem Campingplatz am Strandbad Sehestedt in einem Bulli übernachten und sich beim Herannahen des Wassers zu Fuß in Sicherheit bringen wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 59 Jahre alte Bruder konnte sich noch an einem Mast festklammern. Er wurde von einer DLRG-Schlauchboot-Besatzung am frühen Morgen gerettet und unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige wurde wenig später tot in der Nordsee treibend entdeckt und geborgen. Beide Männer stammen aus Nordrhein-Westfalen; das Opfer aus Halver im Sauerland, der Überlebende aus Marienheide im Bergischen Land.

Motorboot gekentert

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Motorboot mit drei Menschen an Bord gekentert. Die Urlauber aus Sachsen waren trotz Sturmwarnung auf dem Peenestrom unterwegs. Eine Frau starb nach der Bergung im Krankenhaus. Ein weiterer Mann wird nach der mehrstündigen Suche nach wie vor vermisst.