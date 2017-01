Der Täter flüchtete unerkannt, eine Fahndung verlief ergebnislos.

Verdächtiger festgenommen

Studentin auf Uni-Toilette in München vergewaltigt

An der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat ein Mann auf der Toilette eine junge Frau vergewaltigt. Die 25-Jährige konnte sich wegen eines Armbruchs kaum wehren. Die Polizei fasste nun den mutmaßlichen Täter vier Tage später am Tatort.