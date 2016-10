Messerstecherei nach Facebookpost

Die Hälfte meiner Zahl ist die Hälfte von 400 – dieses Matherätsel hat dem 19-jährigen Robert fast das Leben gekostet. Auf Facebook geriet der Hobby-Mathematiker mit Alexander L. in Streit – bis der 29-jährige mit dem Messer zustach. Vor Gericht gestand der Angreifer die Tat.

Schwerin. Wie konnte der Streit um dieses Mathe-Rätsel nur so eskalieren? Er habe dem Jüngeren eine Lektion erteilen wollen, ließ Alexander L. in einer Erklärung vom Richter verlesen. Am ersten Verhandlungstag am Landgericht Schwerin gestand der 29-Jährige seine Bluttat, bei der Robert eine Niere verlor. Lebensgefährlich verletzen habe er ihn nie wollen, er habe das Opfer nicht gekannt und vorher auch nie gesehen.

Dieses Rätsel bei Facebook hat einen blutigen Streit ausgelöst.

Der Staatsanwalt ist sich sicher: Alexander L. hat sein Opfer anhand der Bildes bei Facebook erkannt und dann attackiert. Versuchter Totschlag und gefährlicher Körperverletzung lautet daher seine Anklage.

Angriff in der Innenstadt von Wismar

Robert, der die Realschule ohne Abschluss nach der achten Klasse verließ, erinnert sich noch an den Tag im April in der Wismarer Innenstadt: „Ich hab ihn gar nicht erkannt, aber er mich offensichtlich. Ehe ich realisieren konnte, was passiert, hatte ich schon das Messer im Bauch.“ Er habe seinen Angreifer angefleht, aufzuhören. Er habe sich mehrfach entschuldigt. „Aber er machte weiter.“

Der 29-jährige Alexander L. muss sich vor Gericht wegen seiner Messerattacke verantworten.

Der Attacke in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Streit auf Facebook mit Beleidigungen und Drohungen vorausgegangen sein. In einer Facebook-Gruppe hätten sie zunächst über die Lösung diskutiert. Einige meinten, das Ergebnis sei 400, andere vertraten die Meinung von 100. Statt einer Einigung gabs Hasskommentare und wüste Beleidigungen. Der 19-jährige Robert sei dabei besonders ausfällig geworden.

Von RND/cab