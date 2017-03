Schlechter Scherz: Mit diesem Bild schockierte ein Pärchen in den USA Familienangehörige. Die Polizei fand das nicht lustig. © Sandusky Police Department

Blutverschmierte Wände, eine Frauenleiche in der Badewanne: Es könnte das Bild eines Tatorts sein. Doch das Blut ist nicht echt und auch nicht der angebliche Mord: Ein Pärchen aus den USA wollte damit Verwandten einen Schrecken einjagen. Der Streich hat nun ernsthafte Konsequenzen.

Sandusky/Ohio . Es war ein ganz schlechter Scherz und dafür müssen nun Micah Risner und Nataleigh Schlette jetzt vermutlich bitter büßen. Das Pärchen hatte ein Foto ins Netz gestellt, auf dem die 25 Jahre alte Schlette angeblich ermordet und blutüberströmt in der Badewanne liegt. Im Text deutet ihr Verlobter dann an, sie umgebracht zu haben. In Wahrheit war alles gestellt und das Blut Ketchup.

Dass ihre Verwandten und Freunde geschockt sein würden, hatten die beiden erwartet, dass sie jedoch gleich in Panik gerieten und hysterisch bei der Polizei Mordalarm auslösten, aber offenbar nicht. Denn als die Beamten Minuten später Micah Risners Wohnung stürmten, kam der 29-Jährige gerade aus dem Bad, wo er die „Blutspuren“ per Dusche beseitigt hatte. Seine angeblich tote Verlobte spielte mit ihren Kindern.

Das Motiv: Familienstreit um Geld

Genauso verquer wie die ganze Aktion war auch das angebliche Motiv, das die beiden der Polizei auftischten: Man habe Risners Schwester aus der Reserve locken wollen, die ihrem Bruder noch eine größere Summe Geld schulde und sich seit Monaten nicht mehr bei ihnen gemeldet habe. Das war den beiden offenbar auch gelungen. Denn auch sie hatte sich gleich zumindest bei der Polizei gemeldet.

Der Scherz hatte ernsthafte Konsequenzen: Risner und Schlette sitzen nun in U-Haft und müssen sich demnächst wegen Irreführung verantworten.

