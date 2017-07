Sexuelle Nötigung

Nachdem der erste Prozess geplatzt war, steht Bill Cosby im November erneut vor Gericht. Das Verfahren gegen den TV-Entertainer wird neu aufgerollt.

Norristown. Der erste Prozess war zwar geplatzt – doch die Vorwürfe stehen immer noch im Raum: TV-Entertainer Bill Cosby (79) muss sich im November erneut einem Gericht wegen sexueller Nötigung stellen. Der zuständige Richter legte den Prozessauftakt auf den 6. November fest, wie die Staatsanwaltschaft im Bezirk Montgomery County (US-Bundesstaat Pennsylvania) am Donnerstag mitteilte.

Der erste Prozess war gescheitert, weil sich die zwölf Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen konnten. Sollte Cosby, der am 12. Juli 80 Jahre alt wird, schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Die Vorwürfe beziehen sich auf das Jahr 2004. Die Klägerin Andrea Constand wirft Cosby vor, er habe sie damals unter dem Einsatz von Drogen sexuell missbraucht. Constand, die im ersten Verfahren gegen Cosby aussagte, wird auch im Folgeprozess im Zeugenstand erwartet.

Mittlerweile ist auch in Kalifornien ein Prozess gegen den TV-Entertainer anhängig. Der Prozess in Santa Monica soll im Juli 2018 starten. Hier geht es ebenfalls um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs. Cosby soll 1974 in der Playboy-Villa in Los Angeles eine damals erst 15-Jährige missbraucht haben. Da der Fall bereits verjährt ist, klagt die Frau auf dem zivilrechtlichen Weg gegen Cosby.

Von nl/dpa/RND

