Diesen Ausblick auf den New Yorker Central Park gibt es für 51 Millionen Euro.

© Corcoran

Promihäuser zu verkaufen

Stings New-York-Ausblick für 51 Millionen Euro

Rock-Idol Sting bietet seine Wohnung in New York für 51 Millionen Euro an. Unternehmer Carsten Maschmeyer will sich von seinem Anwesen auf Mallorca trennen. Wer über das nötige Kleingeld verfügt, kann wohnen wie ein Star. Luxus-Makler Marcel Remus verrät, was die Besonderheiten beim Verkauf einer Promiimmobilie sind.