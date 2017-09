Starke Schmerzen: Lady Gaga sagt Europatour ab

Popstar

Das ist eine harte Nachricht für alle „Little Monsters“. Die Fans der Popdiva Lady Gaga werden ihr Idol in Europa erst einmal nicht live erleben können. Die 31-Jährige richtete sich am Donnerstag via Twitter an ihre Fangemeinde. Aufgrund starker Schmerzen müssen die Auftritte der Sängerin in Europa verschoben werden.

Los Angeles. Popdiva Lady Gaga hat die europäischen Konzerte ihrer „Joanne“-Welttournee abgesagt - damit entfällt auch die Show in Hamburg. Wie der Veranstalter Live Nation am Montag mitteilte, kann sie wegen starker Schmerzen derzeit nicht ihr Bühnenprogramm aufführen. Die sechswöchige Etappe sollte am Donnerstag (21.9.) in Barcelona beginnen und mit einem Konzert Ende Oktober in Köln abschließen. Die Termine sollen nun Anfang 2018 nachgeholt werden. In Deutschland waren neben Hamburg (29.9.) noch Köln (28.10.) und Berlin (26.10.) geplant.

To my fans, I love you so much. pic.twitter.com/g2BmmSx02v — xoxo, Gaga (@ladygaga) September 18, 2017

Lady Gaga war am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden, sie musste deshalb bereits ihr Konzert in Rio de Janeiro absagen. „Es ist nicht bloß Hüftschmerz oder Abnutzung durch die Tour“, schrieb die 31-Jährige auf Twitter. Bereits vor zwei Wochen hatte Lady Gaga eine Pause angekündigt. Sie wolle weiterhin kreativ sein, aber die Zeit zur Heilung nutzen, sagte sie auf dem Toronto International Film Festival, wo sie eine Dokumentation über sich vorstellte. Bereits in früheren Interviews hatte sie erklärt, dass sie an Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen leide.

Von RND/dpa