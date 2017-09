Starke Schmerzen: Lady Gaga im Krankenhaus

Lady Gaga am 8. September 2016 in Berlin. © dpa

Weltstar sagt Rio-Konzert ab

Die US-Popdiva Lady Gaga ist mit starken Schmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. „Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, es ist nicht bloß Hüftschmerz oder Abnutzung durch die Tour. Ich habe heftige Schmerzen“, schrieb die 31-Jährige auf Twitter.

New York. Eigentlich sollte Lady Gaga im Rahmen ihrer Tournee in Rio de Janeiro auftreten. Den Auftritt habe sie absagen müssen, heißt es in einer Mitteilung auf ihrem Instagram-Account. Bereits vor einer Woche hatte Lady Gaga eine Pause angekündigt. Sie wolle weiterhin kreativ sein, aber die Zeit zur Heilung nutzen, sagte sie auf dem Toronto International Film Festival, wo sie eine Dokumentation über sich vorstellte. Weiter postete Gaga ein Foto von sich mit angelegtem Infusionsschlauch im Krankenhaus. Auf Twitter erwähnte sie zusätzlich den Namen ihrer Erkrankung: Fybromyalgie – eine chronische Muskel- und Gelenkerkrankung, ähnlich dem Rheuma, die starke Schmerzen hervorruft.

In früheren Interviews hatte sie erklärt, dass sie an Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen leide. Wegen einer Atemwegserkrankung hatte wenige Tage zuvor ein Konzert im kanadischen Montréal abgesagt. Die Musikerin ist derzeit auf Welttournee, bis Dezember stehen dutzende Auftritte auf dem Programm – unter anderen am 29. September in Hamburg, am 26. Oktober in Berlin und am 28. Oktober in Köln.

Von RND/dpa