Polizeieinsatz in London

Im Nordwesten Londons soll sich ein Mann mit einem explosiven Gemisch in seiner Wohnung versteckt halten. Kontakt zu ihm gibt es nicht, die Polizei arbeitet seit drei Tagen mit einem Großaufgebot in dem Viertel.

London. In Zuge des Einsatzes seien etwa 80 Anwohner in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Behörden waren auf das Haus aufmerksam geworden, nachdem sie Informationen über „große Mengen Treibstoff und explosives Material“ erhalten hatten, die in dem Haus gelagert sein sollen.

Der Beschuldigte sei mit den Beamten nicht in Kontakt getreten, hieß es. Dabei soll es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren handeln.

Zunächst sei kein Versuch unternommen worden, in das Haus einzudringen. Möglicherweise habe der Mann psychische Probleme, die mit Maßnahmen der Polizei verschlimmert werden könnten, ließ die Polizei wissen. Trotzdem würden alle Optionen in Erwägung gezogen.

Auf Fotos waren Beamte mit Maschinenpistolen sowie gepanzerte Fahrzeuge vor dem Haus im Nordwesten Londons zu sehen. „Die Operation wird so lange andauern, wie es notwendig ist. Ich möchte betonen, dass wir alles tun, was wir können, mit allen Mitteln, um diesen Vorfall sicher zu beenden“, sagte Einsatzleiter Paul Martin der Mitteilung zufolge. Hinweise auf eine Verbindung zum Terrorismus gebe es nicht, teilte die Polizei mit.

Von RND/dpa

