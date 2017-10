Spendenaufruf erreicht Rekordsumme

Das Auto, in dem Elias Hashimi saß, stürzte 20 Meter in die Tiefe. © Privat

Verunglückter Student

„Rettet meinen Bruder“: Der Frankfurter Informatik-Student Elias hatte in Thailand einen lebensgefährlichen Unfall. Über die Online-Plattform „Go Fund Me“ bat seine Familie um Spenden für Behandlungskosten und den Rücktransport – und brach so einen Spendenrekord.

Bangkok. Elias Hashimi war mit Freunden zum Urlaub in Thailand. Die drei sind bereits auf dem Weg zum Flughafen in Bangkok, um zurück nach Deutschland zu fliegen, als es auf der Fahrt durch eine ländlichen Region zum Unfall kommt. Der übermüdete Fahrer fällt in einen Sekundenschlaf, woraufhin sie mit etwa 120 Kilometern pro Stunde gegen die Leitplanke einer Brücke krachen und anschließend 20 Meter in die Tiefe stürzen. Es dauert drei Stunden, bis die Feuerwehr sie aus dem Autowrack befreien kann und sie ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden können.