In Templin fliegt das Spaghettimonster nicht aufs Hinweisschild.

Gerichtsurteil

„Spaghettimonster“-Kirche ist keine Weltanschauung

Die Juristen bekamen sie nicht so leicht weichgekocht. Die „Spaghettimonster“-Kirche im brandenburgischen Templin ist wohl keine Weltanschauung, deutete sich am Freitag im Berufungsverfahren an. Die Forderungen der selbsternannten Pastafaris scheinen damit vom Tisch.