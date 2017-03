Wetterprognose

Sonne satt und ein Hauch von Frühling: Das Wochenende brachte mancherorts den wärmsten Tag des bisherigen Jahres. Doch die neue Woche beginnt deutlich unfreundlicher – es wird „nasskalt und in manchen Regionen auch spätwinterlich“, prognostizieren die Meteorologen.

Offenbach. Milde Luft aus dem Mittelmeerraum hat am Wochenende einen Vorgeschmack auf den Frühling nach Deutschland gebracht. Die meisten Menschen konnten am Sonnabend bei 15 bis 20 Grad in der Sonne sitzen. An vielen Orten gab es die höchsten Temperaturen seit Jahresanfang.

Nur im Norden von Schleswig-Holstein wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vom Sonntag gerade einmal 8 Grad erreicht. Am wärmsten sei es dagegen an den Nordhängen der Alpen und auch der Mittelgebirge gewesen – vor allem bedingt durch den Föhn. Das ist ein trockener und warmer Fallwind auf der windabgewandten Bergseite.

Woche beginnt deutlich unfreundlicher

Das warme Wetter sei nur eine „Eintagsfliege“ gewesen, sagte Marcus Beyer, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Schon am Sonntag kühlten die Temperaturen ab, in vielen Gebieten regnete es.

Zu Wochenbeginn wird das Wetter noch unfreundlicher. Es werde „nasskalt und in manchen Regionen auch spätwinterlich“, berichtete Beyer. Zwar gehen die Temperaturen in der zweiten Wochenhälfte wohl wieder etwas nach oben. Doch zum Wochenende deute sich schon der nächste „Kälterückfall“ an.

Vorhersage des DWD für Montag (für ausgewählte Bundesländer)

Niedersachsen und Bremen: „Am Montag herrscht starke Bewölkung mit nur wenigen Auflockerungen vor. Zeitweise regnet es, zum Teil schauerartig verstärkt. Auch einzelne, kurze eingelagerte Gewitter sind dabei nicht ausgeschlossen." Und weiter: „Die Tageshöchstwerte liegen bei 8, auf den Höhen des Harzes bei 3 Grad."

Sachsen: „Am Montag muss bei wechselnder Bewölkung wiederholt mit Regen-, im oberen Bergland Schneeschauern gerechnet werden. Auch einzelne Gewitter sind möglich." Und weiter: „Die Temperatur steigt auf 7 bis 10, im Bergland auf 2 bis 6 Grad."

Berlin und Brandenburg: „Am Montag ist es stark bewölkt und zeitweise regnet es, teils schauerartig. Am Abend sind auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperatur steigt auf 7 bis 9 Grad."

Mecklenburg-Vorpommern: „Am Montag ist es stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise regnet es, teils schauerartig. Am Abend sind auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperatur steigt auf 4 bis 8 Grad."

Schleswig-Holstein und Hamburg: „Am Montag herrscht starke Bewölkung mit nur wenigen Auflockerungen vor. Zeitweise regnet es, zum Teil schauerartig verstärkt. Auch einzelne eingelagerte kurze Gewitter können dabei sein. Die Tageshöchstwerte liegen bei 5 Grad an der dänischen Grenze bis 7 Grad in Hamburg."

Von dpa/RND