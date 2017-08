Wegen des besonderen Geburtstages des kleinen Mädchens nannte Freedom Eubanks sie Eclipse.

© Facebook/Greenville Memorial Hospital

Sonnenfinsternis

Ein Baby namens Eclipse

Es war das Großereignis des Jahres in den USA: Millionen Menschen verfolgten am Montag die Sonnenfinsternis. Das Naturschauspiel löste einen riesigen Hype in dem Land aus. Eine junge Familie im Bundesstaat South Carolina zeigte sich davon besonders beeindruckt.