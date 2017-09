Im Osten Deutschlands wird es am Mittwoch sonnig.

Prognose für Mittwoch

So wird das Wetter heute

Über strahlenden Sonnenschein können sich heute Berlin und Brandenburg freuen. Im Norden hingegen hat es die Sonne am Mittwoch schwer. Wie das Wetter in Ihrer Region wird, sehen Sie in unserem Video.