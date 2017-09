So viel Hass löste eine Regenbogenfahne aus

Homophobie in Ägypten

Auf einem Rockkonzert in Ägypten werden Regenbogenfahnen geschwenkt. Das Zeichen der Toleranz entfesselt den Schwulenhass in weiten Teilen der Bevölkerung. Musikfans werden festgenommen – und eine bekannte Band möglicherweise verbannt.

Kairo. „Wenn ich eine IS-Flagge geschwenkt hätte, wäre mir nicht das passiert“, schreibt der junge Ägypter bei Facebook. Der Mann befindet sich seit Sonnabend mitten in einem Sturm des Hasses. Er hat Angst, dass ihm jemand etwas antut. In Tausenden Online-Kommentaren beleidigen Nutzer ihn und fordern Vergeltung. Für etwas, das eigentlich nicht verwerflich sein sollte. Der junge Mann hatte Bilder veröffentlicht, die ihn mit einem Symbol der Toleranz zeigen: der Regenbogenflagge.

Mehrere der Fahnen, die auch für die sexuelle Vielfalt und den Respekt gegenüber Homosexuellen stehen, wurden am vergangenen Freitagabend bei einem Konzert der bekannten libanesischen Rockband Mashrou Leila in Kairo gehisst. Am Sonntag nehmen Sicherheitskräfte schließlich sieben angeblich beteiligte Konzertbesucher fest. Ihnen drohen Strafen wegen unmoralischen Verhaltens und der Förderung von Homosexualität.

Homosexualität gesetzlich nicht verboten

Der Volkszorn gegenüber den Fahnenschwenkern lässt sich im Internet nachlesen: „Dieses Land braucht etwas wie Hiroshima, um es von diesem Dreck zu reinigen“, schreibt ein Nutzer etwa. Die Welle der Entrüstung hat weite Teile des Landes erfasst.

Auch wenn Homosexualität in Ägypten gesetzlich nicht verboten ist, bleibt es ein gesellschaftliches Tabu. Schwule, Lesben und Transgender werden in dem Land am Nil als abnormal angesehen. In der Vergangenheit wurden angebliche Homosexuelle deshalb zum Beispiel wegen der Verachtung des Islam eingesperrt.