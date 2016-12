Ilka Bessin

Mehr als zehn Jahre war sie die laute, schrille, nervige „Cindy aus Marzahn“, dann wollte Ilka Bessin nicht mehr. Vier Monate später trat die Komikerin zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit auf – und war kaum wiederzuerkennen.

Hannover/Köln. Die meisten Menschen kennen sie nur als laute, freche und übergewichtige „Cindy aus Marzahn“ im pinken Jogginganzug und blondem Wuschelkopf. Am Sonntag sahen sie dagegen eine Frau mit langen Haaren, die einen dunkelblauen Hosenanzug trug – und abgenommen hatte, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Acht Kilogramm sogar. Sie war kaum wiederzuerkennen.

Die Komikerin Ilka Bessin war am Sonntag zu Gast in Günther Jauchs Jahresrückblick auf RTL gewesen. Anfang Juli hatte sie das Ende von „Cindy aus Marzahn“ verkündet: „Ich werde den Jogginganzug an den Haken hängen und gehen“, schrieb sie auf ihrer Facebookseite. Sie habe in den vergangenen Jahren einige Sachen vernachlässigt, um die sich jetzt kümmern müsse: „Wäsche waschen, der Garten, Enrico, meine Wohnung muss och jemalert werden, etc.“

Laut, schrill, pink: Mehr als zehn Jahre verkörperte Ilka Bessin die „Cindy aus Marzahn“.

Ilka Bessin will Mode entwerfen

Bei Jauch sprach Ilka Bessin noch einmal über ihren Abschied – es sei ihr erster Fernsehauftritt ohne Perücke und Jogginganzug, berichtete sie. „Ich wollte nicht, dass die Leute sagen ‚Oh Gott, ich kann dieses dicke pinkfarbene Ding nicht mehr sehen auf der Bühne‘.“ Im Juli hatte sie dem Magazin „Spiegel“ gesagt: „Man darf so eine Figur nicht totspielen.“ Sie verkörperte mehr als zehn Jahre lang die „Cindy aus Marzahn“.

Mittlerweile arbeite sie an mehreren Filmprojekten, unter anderem zusammen mit Matthias Schweighöfer, erzählte Ilka Bessin. „Darauf freue ich mich schon sehr.“ Außerdem wolle sie mit einer Freundin Mode für Frauen entwerfen – es soll eine Klamottenlinie in Übergröße werden, „denn dicke Frauen können sich auch schön anziehen.“

Von RND/wer