Pianist Billy Joel.

US-Popstar

So protestiert Billy Joel gegen Nazis

Eigentlich will sich Billy Joel lieber aus politischen Themen heraushalten. Doch in seinem Heimatland ist nach den Ereignissen in Charlottesville eine Diskussion um Fremdenfeindlichkeit entbrannt. Und so hat auch der US-Popstar bei einem Konzert ein Zeichen gegen Neonazis gesetzt.