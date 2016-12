Das Bild trügt: Weiße Weihnacht wird es in diesem Jahr in Deutschland wohl nicht geben. © dpa

Der Traum von weißer Weihnacht keimt jedes Jahr aufs Neue auf. In den vergangenen Jahren wurden alle Schnee-Freunde bitter enttäuscht. Darf dieses Mal gehofft werden?

Hamburg. Der Traum von einer weißen Weihnacht wird wohl auch in diesem Jahr nicht wahr werden. Zu Heiligabend werde voraussichtlich kein Niederschlag fallen, sagte die Meteorologin Ulrike Skalitz vom Deutschen Wetterdienst. Außerdem dürften die Temperaturen zu mild sein, vor allem in Höhe der Wolken. Am Boden könne es immerhin in Schleswig-Holstein leichten Frost geben, im übrigen Deutschland werden die Temperaturen maximal auf null Grad fallen. „Weiße Weihnachten fallen wahrscheinlich aus in diesem Jahr“, sagte Skalitz.

„Bis Weihnachten ist es noch ganz lange hin“

Möglicherweise kämen am ersten Weihnachtstag von Westen Niederschläge, aber bei plus fünf Grad als Regen. Die Meteorologin betonte aber, dass sich die Vorhersage noch ändern könne: „Bis Weihnachten ist es noch ganz lange hin.“

Auch der Leiter des Hamburger Instituts für Wetter- und Klimakommunikation, Alexander Hübener, hält Schnee zu den Feiertagen für unwahrscheinlich. Immerhin werde es Mitte kommender Woche wieder etwas kühler. „Zumindest ist es so, dass weiße Weihnachten noch nicht ganz abgeschrieben ist“, sagte Hübener.

