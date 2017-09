So gratulieren Stars Beyoncé zum Geburtstag

Foto-Aktion

Beyoncé Knowles ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten. Sie und Ehemann Jay-Z führen regelmäßig die Liste der bestbezahlten Popstars an. Da ist es gar nicht so einfach, der Sängerin zum Geburtstag ein Geschenk zu machen. Michelle Obama, Serena Williams und Co. hatten eine besondere Idee.

Los Angeles. Wie macht man einem Menschen zum Geburtstag eine Freude, der schon alles hat und sich auch alles kaufen kann? Eine Frage, die sich sicher auch Freunde und Verwandte von Popstar Beyoncé Knowles gestellt haben. Denn die Texanerin gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten und ist eine der bestbezahltesten Frauen im Musikgeschäft.

Trotzdem ist es ihnen gelungen, Beyoncé eine besondere Überraschung zu machen: Zu ihrem 36. Geburtstag haben sich zahlreiche US-Stars in einem Look der Sängerin ablichten lassen. Auf Knowles’ Homepage erschien am Montag eine Galerie, in der unter anderem ihre frühere Destiny’s-Child-Bandkollegin Kelly Rowland, die frühere US-First-Lady Michelle Obama und Tennis-Star Serena Williams im Beyoncé-Stil zu sehen sind. Sie alle tragen einen großen schwarzen Hut, der das halbe Gesicht verdeckt, zwei geflochtene Zöpfe, dunklen Lippenstift und eine dicke Halskette.

Das Outfit stammt aus dem Video zum Beyoncé-Hit „Formation“ von 2016, das der Sängerin eine Nominierung für den Grammy einbrachte. Über der Galerie steht „Happy Birthday Beyoncé – von deiner Familie und deinen Freunden“ – darunter wird zu Spenden für die Opfer des Tropensturms „Harvey“ aufgerufen.

Knowles war am 4. September 1981 in Houston zur Welt gekommen – der Stadt, die der tagelange Sturm besonders heftig traf. Ihren Geburtstag verbrachte Beyoncé jedoch auf dem „Made in America“- Festival in Philadelphia.

Ehemann Jay Z zog es vor, nicht an der Foto-Aktion teilzunehmen und überraschte das Geburtstagskind stattdessen in Philadelphia mit einem Ständchen – bei dem tausende Besucher des Festivals mitsangen.

Von RND/iro/dpa