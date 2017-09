Literweise fließt das Bier auf der Wiesn auf der Münchner Theresienwiese.

Oktoberfest-Quiz

Sind Sie fit für die Wiesn?

Heute ist es wieder so weit: Das Oktoberfest geht in die 184. Runde. Ihr Wissen rund um das größte Volksfest der Welt, können Sie in unserem Wiesn-Quiz testen.