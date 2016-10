Nicole McDonald, die den medizinischen Eingriff auch via Facebook verarbeitet mit ihrem Mann und den Siamesischen Zwillingen Anias und Jaden.

© Facebook/Nicole McDonald

New York

Siamesische Zwillinge nach 27-Stunden-OP getrennt

Zwei an den Köpfen miteinander verbundene siamesische Zwillinge sind nach insgesamt 27 Stunden medizinischer Eingriffe in New York erfolgreich voneinander getrennt worden.