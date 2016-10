YouTube-Star

Sie ist mit 21 Jahren die jüngste Jurorin, die je bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ dabei war: YouTube-Star Shirin David verstärkt die Jury ab der kommenden Staffel.

Köln. David löst damit nach nur einem Jahr Sängerin Vanessa Mai (24) ab und sitzt ab Januar 2017 werde neben Chef-Juror Dieter Bohlen (62), Schlagerstar Michelle (44) und Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (52) in der „DSDS“-Jury, teilte RTL am Donnerstag mit. Bereits an diesem Freitag beginnen in Köln die ersten Aufzeichnungen. „Es wird definitiv eine Herausforderung sein, denn das Ganze ist sehr neu für mich, aber ich bin bereit“, sagte die 21-Jährige.

Die YouTuberin betreibt seit zwei Jahren einen Beauty-, Comedy- und Lifestyle-Kanal auf der Videoplattform und hat derzeit knapp 1,8 Millionen Abonnenten. Die Wahl-Kölnerin mit litauischen und persischen Wurzeln könne mehrere Instrumente spielen und absolvierte eine Ausbildung an der Jugendopernakademie in Gesang, Schauspiel und Tanz, so RTL. Der Hip-Hopper Ado Kojo nahm mit ihr im vergangenen Jahr den Song „Du liebst mich nicht“ auf, das Musikvideo dazu wurde auf YouTube mehr als 20 Millionen Mal angeklickt.

