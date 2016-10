Mia Goth und Shia LaBeouf haben sich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben.

© dpa

Trauung in Las Vegas

Shia LaBeouf und Mia Goth haben geheiratet

Einfach speziell! Schauspieler Shia LaBeouf mag es gerne schräg – und so durfte auch sein Ja-Wort nicht alltäglich ausfallen. Er heiratete seine Freundin Mia Goth in einer „Wedding Chapel“ in Las Vegas. Mit dabei: Elvis.