Zwei Monate hatte Todd Kohlhepp, der Serienmörder, Kala Brown in einem Container gefesselt. © AP

Über zwei Monate

Zwei Monate hat der Serienmörder Todd Kohlhepp sein Opfer Kala Brown in einem Container gefesselt. Er vergewaltigte und quälte sie – ihren Freund erschoss er vor ihren Augen. Jetzt haben US-Behörden das dramatische Befreiungsvideo veröffentlicht.

Spartanburg. Als die Beamten eines Sondereinsatzkommandos die 30 Jahre alte Kala Brown angekettet in einem grünen Stahlcontainer finden, und fragen, wo ihr ebenfalls seit zwei Monaten verschwundener Freund sei, sagt sie mit zitternder Stimme: „Er hat ihn vor meinen Augen erschossen.“

Er, das ist Todd Kohlhepp. 46 Jahre alt, erfolgreicher Makler mit einem repräsentativen Anwesen und von allen nur als nett und immer zuvorkommend beschrieben. Draußen vor der Stadt besaß er eine in einem Wald gelegene Farm, wo er ein Doppelleben führte. Drei Leichen hatte die Polizei bereits entdeckt, als sie bei der Suche nach weiteren Toten Schreie aus dem Container hörte und auf Kala Brown stieß. Kohlhepp habe sie mehrfach vergewaltigt und gequält, gab sie zu Protokoll. Das Video ihrer Befreiung wurde jetzt von den Behörden veröffentlicht.

Mörder versteckt Leichen in Fässern

Alle bisher gefundenen Leichen waren in Stahlfässern vergraben und in Cayenne-Pfeffer eingelegt, damit Spürhunde sie nicht finden konnten. Eine davon war Kala Browns Freund Charles Carter. Brown hatte auf der Farm einen Job als Putzfrau angetreten. Carter hatte sie an jenem Tag begleitet, um ihr zur Hand zu gehen.

Vor Gericht hatte Todd Kohlhepp zunächst alles bestritten, dann aber einem Deal zugestimmt: Statt zum Tode verurteilt zu werden, akzeptierte er sieben Mal lebenslänglich und dazu noch mal 60 Jahre Haft wegen Vergewaltigung und Entführung von Kala Brown.

Von RND/sin

Spartanburg