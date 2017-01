Gefangenen-Restaurant

Gefangene kochen und servieren für Besucher von draußen - ein solches Restaurant nach Mailänder Vorbild schwebt Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) vor.

Berlin . "Das ist kein Projekt für die ersten 100 Tage, aber ich kann mir vorstellen, so etwas in einem Berliner Gefängnis einzurichten", sagte Behrendt der Deutschen Presse-Agentur. Der Grünen-Politiker ist seit Dezember Mitglied des rot-rot-grünen Senats. Es sei ihm wichtig, Inhaftierte hinter Gittern so zu qualifizieren, dass sie nach Verbüßung der Strafe eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, betonte Behrendt.

Im italienischen Gefängnis Bollate in Mailand betreiben Inhaftierte vom Koch bis zum Kellner das Restaurant InGalera. Ein privater Sponsor beteiligte sich. Bei Besuchern ist die Gastronomie so gefragt, dass eine Reservierung empfohlen wird. Auf der Karte stehen knuspriger Tintenfisch oder Risotto mit Käse. "Ich finde das ein tolles Projekt - da werden wir noch viele Gespräche führen müssen, um das hinzubekommen", so Berlins Justizsenator.