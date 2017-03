Ein Polizeibeamter steht in Hamburg vor den ausgerannten Polizei-Fahrzeugen.

© dpa

Kriminalität

Sechs Polizeiautos in Hamburg ausgebrannt

Sechs Polizeitransporter sind in der Nacht zum Montag in Hamburg ausgebrannt. Die Ermittler prüfen, ob es sich im Vorfeld des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli um eine politisch motivierte Brandstiftung handelt.