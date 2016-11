Schweres Straßenbahnunglück in London

London. In London sind bei einem Straßenbahn-Unfall 40 Menschen verletzt worden. Fünf Passagiere seien in zwei umgestürzten Wagen eingeschlossen, teilte die Feuerwehr mit. Die Behörden sprachen von einem "ernsten Zwischenfall". Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am frühen Mittmochmorgen im Stadtteil Croydon im Süden der britischen Hauptstadt. Wie es dazu kam, dass die beiden Waggons umstürzten, war zunächst unklar. "Ich hörte ein gewaltiges Krachen vor meinem Fenster", berichtete eine Anwohnerin. "Jetzt sind überall Rettungskräfte bei der umgestürzten Tram."

Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

