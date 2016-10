Verletzte und Vermisste

Nach einer Explosion auf einem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen werden mehrere Menschen vermisst. Es gab außerdem mehrere Verletzte. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Unternehmens am Montag gegen 11.30 Uhr im Landeshafen Nord.

Ludwigshafen. Bei einer schweren Explosion auf einem Werksgelände des Chemieriesen BASF in Ludwigshafen sind am Montag nach ersten Angaben des Unternehmens mehrere Menschen verletzt worden. Die Detonation ereignete sich gegen 11.30 Uhr im sogenannten Landeshafen Nord, in dem brennbare Flüssigkeiten und unter hohem Druck verflüssigte Gase umgeschlagen werden, so eine Firmensprecherin. Die Behörden in Ludwigshafen und Mannheim warnten die Bevölkerung nach der Explosion vor einer Rauchwolke und forderten sie auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach einer amtlichen Warnung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bestand die Gefahr von Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen durch Brandgase. Auf Bildern, die Nutzer in sozialen Netzwerken veröffentlichten, war am Montagmittag über dem betroffenen Areal eine hohe Flammen- und Rauchsäule zu sehen. Informationen über die Art des Unglücks und die Abläufe lagen zunächst nicht vor. „Die Ursache kennt man noch nicht“, sagte die Sprecherin. Derzeit laufe ein Feuerwehreinsatz. Die Behörden seien informiert.

Von RND/dpa/afp

Ludwigshafen