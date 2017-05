Washington

Die Washingtoner Polizei hat am Mittwoch im Trump International Hotel einen Mann mit zwei Waffen festgenommen. Der 43-Jährige aus dem Staat Pennsylvania sei ins Visier der Ermittler geraten, weil er Drohungen ausgestoßen habe.

Washington. In seinem Auto seien daraufhin ein Gewehr und eine Pistole gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher der „Washington Post“.

Polizei: „Potenzielles Desaster verhindert“

Die Polizei in Washington hatte den Tipp über den Mann, der Medienberichten zufolge als Rettungsmediziner in seiner Heimat Erie arbeitet, von einer Behörde aus Pennsylvania bekommen. Als sie das Auto durchsuchen wollten, sahen die Beamten schon durch das Fenster ein Bushmaster-Sturmgewehr, eine Glock fanden sie im Handschuhfach ebenso wie 90-Schuss-Munition, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Washingtons Polizeichef Peter Newsham sagte wenig später im Rahmen einer Pressekonferenz, dass durch den Tipp der Behörde und das schnelle Einschreiten der Beamten „ein potenzielles Desaster in der Hauptstadt“ verhindert worden sei.

Gegen den Mann wird wegen Tragens einer Waffe ohne Waffenschein ermittelt.

Von RND/ap/caro

