Schauspieler Til Schweiger bei der Eröffnung einer Kita für Flüchtlingskinder in Osnabrück. Seine Stiftung hat das Projekt maßgeblich mitfinanziert.

In Osnabrück

Schweiger eröffnet Kita für Flüchtlingskinder

„Es erfüllt mich mit Freude“, sagte Schauspieler und Regisseur Til Schweiger am Mittwoch bei der Eröffnung einer Kindertagesstätte in einer Flüchtlingsaufnahme in Osnabrück. Die Kita wurde maßgeblich von seiner Stiftung mitfinanzierte.