Nach Hochhausbrand

Schweigeminute bei Queen-Geburtstag

Queen Elizabeth II. und ihr Ehemann Prinz Philip haben am Samstag eine Schweigeminute für die Opfer des Hochhausbrandes in London abgehalten. Beide standen still, bevor die jährliche Parade zum Geburtstag der Königin, genannt Trooping the Colour, begann.