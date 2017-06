Bezahlen per Handchip: Vor allem Reisende in der Businessklasse nutzen die Technologie bisher. © SJAB

Zukunftstechnologie

Schwedens Bahn geht unter die Haut: Künftig können Fahrgäste ihr Ticket per Handchip bezahlen. 2000 Fahrgäste nutzen den neuen Service bereits und haben sich den Chip implantieren lassen. Macht das Beispiel bald auch in Deutschland Schule?

Stockholm. Es klingt wie in einem Science-Fiction-Film: Ein reiskorngroßer Chip wird Mitarbeitern und Kunden unter die Haut gespritzt, und schon öffnen sich Türen. Endlich muss nicht mehr im Kleingeldfach gekramt werden. In Schweden ist die Zukunftsmusik seit Kurzem Realität. Rund 2000 Kunden der staatlichen schwedischen Bahnbetriebe SJ haben sich bereits den Chip unter die Haut jagen lassen und verzichten seitdem auf Bezahlkarten. Bargeld wurde in dem skandinavischen Land ohnehin schon fast vollständig abgeschafft. Vor allem Reisende aus der Businessklasse haben das Angebot bisher genutzt und heben seit dem nur noch die Hand, wenn der Kontrolleur mit dem Fahrscheinscanner ins Abteil kommt. „Das Interesse ist groß“, sagt SJ-Sprecherin Lina Edström. Schweden sei weltweit das erste Verkehrsunternehmen, das die Technologie anbiete – „Wir glauben, dass hier die Zukunft liegt.“

Die Spritze wird zwischen Daumen und Zeigefinger angesetzt

Das Unternehmen, das die entsprechende Technik anbietet, heißt Biohack und ist Kooperationspartner der Bahn. Mit einer Spritze wird der Chip zwischen Daumen und Zeigefinger unter die Haut geschossen. Wahlweise, so erklärt die Bahn, kann auch der Bereich unterhalb des kleinen Fingers an der Handkante genutzt werden.

Anschließend können Reisende sich eine entsprechende App der Bahn auf ihr Smartphone laden, wo sie ihre Kundennummer speichern. Das Handy überträgt diese dann auf den Chip – eine Technologie, wie sie bisher nur zur Identifikation von Haustieren wie Hunden oder Katzen genutzt wurde. Das Implantat kostet derzeit 1500 Kronen (150 Euro). Bahnsprecherin Edström hat sich selbst auch einen Chip einsetzen lassen – Drucker- und Kopierkarten werden ebenfalls durch ihn ersetzt. Intern setzen bereits einige schwedische Firmen auf die Technologie. „Auch in meinem Fitnessstudio melde ich mich mittlerweile nur noch über den Handchip an“, berichtet Edström.

Ist der erste Schritt in Richtung Überwachungsstaat?

Kritiker allerdings befürchten, das könnte nur der erste Schritt in Richtung Überwachungsstaat sein. Doch Edström beruhigt, man speichere ausschließlich die Bahnkartennummer. „Es werden keine anderen Informationen gesendet. Auch können die Scanner ja nur direkt an der Hand den Chip ablesen. Das Signal reicht nicht weit.“

Unternehmen lassen Mitarbeiter chippen

Die Firma Biohack ist auch längst nicht das erste Unternehmen, das die Technik für sich als Geschäftsmodell entdeckt hat. Die Stockholmer Firma Bionyfiken (deutsch: bioneugierig) beispielsweise bietet Chips für Unternehmen an, die im Internet bestellt werden können – im Set mit steriler Spritze. Theoretisch könnte der Chip so im heimischen Badezimmer implantiert werden. Doch davon rät Hannes Sjöbad von Bionyfiken ab. „Wenn Unternehmen uns anrufen, weil sie die Belegschaft mit Chips ausstatten wollen, schicken wir unseren Piercingexperten vorbei“, sagt der Jungunternehmer. Es sei besser, das jemanden machen zu lassen, der sich damit auskenne. „Und die Zusammenarbeit mit Piercingstudios ist perfekt. Die gibt es in jeder Stadt.“

Einen ganzen Bürokomplex im Stockholmer Stadtzentrum habe seine Firma beispielsweise schon ausgestattet. Türen, Kopiermaschinen und der Bezahlvorgang in der Kantine lassen sich nun per Handchip steuern.

Schweden haben wenig Vorbehalte

Dass die Schweden so wenig Vorbehalte gegenüber der neuen Technologie haben, begründen Wissenschaftler damit, dass staatliches Unrecht den Bewohnern bisher so gut wie fremd ist. George Orwells düsterer Zukunftsroman „1984“ ist für sie tatsächlich einfach Science-Fiction. Bereits heute sind Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Vorstrafenregister wie auch Adressen, Handynummern und zahlreiche weitere Informationen über Privatpersonen im Internet nahezu frei abrufbar. Weltweit haben sich rund 50 000 Personen einen Chip implantieren lassen, schätzt Patrick Kramer von der Hamburger Firma Digiwell, die diesen Service in Deutschland anbietet. „Das ist eine Lifestyle-Sache“, sagt er. Auch Deutsche seien dem offen gegenüber. „Die Schweden machen mehr Wind darum, in Deutschland funktionieren die Dinge leiser“, sagt er. Kramer hofft darauf, dass einer der großen Verkehrsverbünde den Chip als Fahrschein zulässt. Erste Gespräche gab es. „Und die Nachfrage ist da. Viele Leute wollen nicht ständig ihre Monatskarte suchen.“

Von André Anwar und Jan Sternberg

Stockholm