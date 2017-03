Frau rammt Polizeiwagen

In der Nähe des US-Kapitols sind bei einem Zwischenfall mit einer Autofahrerin Schüsse gefallen. Die Frau rammte einen Polizeiwagen und löste ein Großeinsatz aus. Straßen wurden gesperrt, schwer bewaffnete Beamten kontrollierten die Gegend im Herzen der US-Hauptstadt.

Washington. Eine Frau hat am Mittwoch am US-Kapitol in Washington mit ihrem Auto einen Polizeiwagen gerammt und dadurch kurzzeitig für Terrorangst gesorgt. Die Polizei schickte ein Großaufgebot zum Sitz des US-Parlaments. Bei einer kurzen Verfolgungsjagd seien auch Schüsse abgegeben worden, sagte eine Kapitol-Sprecherin. Es sei aber niemand verletzt worden, und es gebe auch keinen terroristischen Hintergrund. Die Frau wurde festgenommen.

Die Sprecherin, Eva Malecki, sagte, die Frau sei „unberechenbar und aggressiv“ gefahren. Nachdem sie den Polizeiwagen nahe dem Botanischen Garten gerammt habe, habe sie umgedreht und beim Wegfahren fast mehrere Polizisten angefahren und ein weiteres Auto beschädigt.

Vor fast genau einem Jahr war ein Mann niedergeschossen worden, nachdem er an einem Kontrollposten am Kapitol plötzlich eine Waffe gezogen hatte. Der Mann war polizeibekannt und bereits einmal festgenommen worden, nachdem er eine Parlamentssitzung gestört und dort gerufen hatte, er sei ein Prophet Gottes.

