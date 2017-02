Im Berliner Bezirk Schöneberg kam es vor einem Salsa-Club zu einer Schießerei (Symbolbild).

© dpa

Zwei Verletzte

Schüsse auf Türsteher vor Berliner Diskothek

Zwei Türsteher sind in Berlin vor einer Diskothek angeschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, gaben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag aus einem Fahrzeug heraus mehrere Schüsse auf den Eingang der Disco ab. Die beiden Türsteher (26 und 36 Jahre) wurden an den Beinen getroffen. Nun ermittelt die Mordkommission.