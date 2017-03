In einem Gymnasium im südfranzösischen Grasse hat es eine Schießerei gegeben. © dpa/Twitter

Frankreich

Schießerei in einem Gymnasium in Südfrankreich: Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Menschen verletzt. Die Polizei nahm einen Schüler fest – er hatte ein Gewehr, eine Pistole, einen Revolver und eine Granate bei sich.

Grasse. Bei Schüssen in einem Gymnasium im südostfranzösischen Grasse sind laut einem Bericht mehrere Menschen verletzt worden. Das meldete die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise. Die zuständige Präfektur bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Schüsse, konnte aber zunächst keine näheren Angaben machen.

Offenbar wurde der Schulleiter verletzt

Die französische Staatssekretärin für Opferhilfe, Juliette Méadel, sprach auf Twitter von zwei Verletzten. „Alle Schüler sind in Sicherheit“, erklärte sie. Eine Person sei festgenommen worden, berichtete AFP. Er sei mit einem Gewehr, einer Pistole, einem Revolver und einer Granate bewaffnet gewesen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Polizeikreisen. Unklar sei aber, ob alle Waffen funktionsfähig waren. Es handele sich um einen Schüler des Lycée Alexis de Tocqueville im südostfranzösischen Grasse, in dem die Schüsse gefallen waren.

Mehrere Medien berichteten, dass ein Mann in die Schule eingedrungen sei und auf den Schulleiter geschossen habe. Regionalpräsident Christian Estrosi schrieb auf Twitter, dass der Leiter des Gymnasiums verletzt worden sei.

Das Pariser Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um die Schule zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. Die Stadtverwaltung gehe aber von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern aus und nicht von einem Anschlag, berichtete „Spiegel Online“. Die Hintergründe der Tat waren zunächst offen.

Grasse liegt rund 20 Kilometer nördlich von Cannes im südostfranzösischen Département Alpes-Maritimes. Die Stadt hat rund 50.000 Einwohner.

