Verheerende Bilanz

Hurrikan „Matthew“ hat eine Schneise des Todes in Haiti hinterlassen. Schon 842 Tote meldete der arme Inselstaat in der Karibik, während der Wirbelsturm weiter Richtung Floridas Küste zog.

Miami. Unterdessen hat „Matthew“ auch ein erstes Todesopfer in den USA gefordert. Eine Frau erlag einer Herzattacke, weil die Retter nicht ausrücken konnten. Mit sintflutartigen Regenfällen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Stundenkilometern war „Matthew“ vor der Küste von Florida entlanggezogen. Zuvor hatte er in Haiti beinahe 900 Menschen das Leben gekostet und schwerste Verwüstungen angerichtet. Im am schwersten getroffenen Süden des Landes wurden mindestens 29.000 Häuser zerstört.

Die Wucht von „Matthew“ hat im haitianischen Playa Gelee ein Boot an Land geworfen.

Laut dem UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) ist die Hälfte der elf Millionen Einwohner in dem bitterarmen Karibikstaat von dem Wirbelsturm betroffen. In der Hauptstadt des südlichen Departements Grand'Anse, Jeremie, seien 80 Prozent aller Gebäude zerstört, meldete die Hilfsorganisation Care.

Vor der Küste von Florida schwächte sich „Matthew“ am Morgen auf Hurrikan-Stärke 3 ab. Er blieb vor der Küste und tobte gegen 12 Uhr Ortszeit mit rund 180 km/h nahe Daytona Beach. Fernsehbilder zeigten menschenleere Straßen, umgestürzte Bäume und gekappte Stromleitungen. Allerdings sind die Wettervorhersagen vorsichtig optimistisch. So werde sich „Matthew“ nach etwa 12 Stunden zusehends abschwächen und nach 24 Stunden gewaltig an Kraft verlieren.

Grund durchzuatmen ist das allerdings noch nicht. Die Nasa meldete beschädigte Dächer und Stromausfälle am Weltraumbahnhof von Cape Canaveral. Aus Angst vor dem „Monster“-Sturm hatten die Behörden die Evakuierung von drei Millionen Menschen in den Bundesstaaten Florida, Georgia und South Carolina angeordnet. US-Präsident Barack Obama warnte, trotz seiner Abschwächung bleibe „Matthew“ weiterhin „ein wirklich gefährlicher Hurrikan“. Die größte Sorge seien weniger die Windstärken als die Flutwellen, die der Sturm auslösen könne.

Von RND/afp

