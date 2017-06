Spurensicherung am Unglücksort: Von einer Plattform unterhalb der Fahrbahn war die 17-Jährige in den Tod gesprungen. © Twitter/@dmontanes

Bungee-Unglück

Fatales Missverständnis: Die mangelhaften Englischkenntnisse eines Bungee-Jumping-Anbieters kosteten eine junge Niederländerin das Leben. Statt „No Jump“ hatte die 17-Jährige „Now Jump“ verstanden. Ihr Seil war zu dem Zeitpunkt noch nicht gesichert gewesen.

Cabezón de la Sal. Der Fall hatte vor knapp zwei Jahren für reichlich Wirbel gesorgt: Eine junge niederländische Touristin war in Nordspanien beim Bungee-Jumping ums Leben gekommen – ein fataler Fehler des Anbieters war der Auslöser gewesen. Dieser hatte die 17-Jährige angeseilt, das Seil aber noch nicht an der Brücke befestigt. Mangelhafte Englischkenntnisse des Bungee-Jumping-Anbieters hatten schließlich zu dem folgenschweren Sprung geführt.

Das wurde im Verlauf des Prozesses deutlich, der dem spanischen Betreiber derzeit in zweiter Instanz gemacht wird. Auf das in schlechtem Englisch ausgerufene Kommando „No Jump“ war das Mädchen in den Abgrund gesprungen, offenbar habe sie „Now Jump“ verstanden, so der Richter bei der Urteilsverkündung.

Betreibern drohen bis zu vier Jahre Haft

Der Hauptbetreiber des Extremsportreiseveranstalters Aqua 21 sowie ein Mitarbeiter wurden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Den beiden Männern drohen nun bis zu vier Jahre Haft.

Fatal: Die 17-jährige Den Haagerin hätte ohnehin nicht springen dürfen, da sie zu dem Zeitpunkt weder volljährig war, noch war Bungee-Jumping an der viel befahrenen Autobahnbrücke bei Cabezón de la Sal erlaubt. Der Veranstalter, so wurde es im Prozess deutlich, soll nach dem Todessprung in Panik geraten sein und immer wieder „No Policia, no Policia“ gerufen haben.

Trotz des Urteils und der zahlreichen Versäumnisse soll der Betreiber laut niederländischen Medienberichten weiterhin Bungee-Jumping im Programm haben und auf seiner Homepage mit zehnjähriger Erfahrung bei Outdoor-Aktivitäten werben.

