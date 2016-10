Manfred Durban

Mehr als 40 Jahre saß er am Schlagzeug der Flippers. Jetzt ist Manfred Durban gestorben. Bandkollege Olaf Malolepski reagierte bestürzt.

Knittlingen. Manfred Durban starb in der Nacht zum Freitag im Alter von 74 Jahren, wie die Familie des Musikers aus Knittlingen in Baden-Württemberg bestätigte. Sein einstiger Bandkollege Olaf Malolepski äußerte sich tief betroffen. „Die Nachricht hat mich sehr getroffen. Wir fühlen mit der Familie. Lieber Manfred, durch die Musik der Flippers bist du unsterblich. Wir vermissen dich“, sagte Malolepski in einem Statement.

Flippers waren Ende 2010 auf Abschiedstournee

Durban sei friedlich eingeschlafen, verlautete aus seinem persönlichen Umfeld. Das Schlagertrio Flippers mit den Sängern Olaf Malolepski, Bernd Hengst sowie Drummer Manfred Durban hatte Ende 2010 seine Abschiedstournee gegeben und sich dann nach mehr als 40 Jahren aufgelöst. Zu den bekanntesten Hits der Band gehört der Song „Weine nicht, kleine Eva“ und „Rote Sonne von Barbados“. Das Trio verkaufte Millionen Tonträger.

Auf Youtube erinnern Fans an die Lieder der Band. „Schade, dass es die Band nicht mehr gibt“, schreibt ein Youtube-Nutzer.

