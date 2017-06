Der Ort der Schießerei nahe der Forsyth Road in Orlando (Florida) ist weiträumig abgesperrt. © Langston/Orlando Sentinel

In einem Gewerbepark

In Orlando (US-Bundesstaat Florida) sind am Montag mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Das gab das Büro des Sheriffs bekannt. Einzelheiten waren noch unklar. Nach Medienberichten spielte sich das Verbrechen auf dem Gelände einer Firma für Wohnmobil-Teile ab.

Orlando. Die Situation sei inzwischen unter Kontrolle, teilte das Büro des Sheriffs weiter mit. Augenzeugen berichteten von zahlreichen Polizisten, die Stellung bezogen haben. Laut Nachrichtensender CNN habe die Schießerei, die sich auf dem Gelände einer Wohnwagenfirma zugetragen hatte, keinen terroristischen Hintergrund. Fast genau vor einem Jahr, am 12. Juni 2016, waren in einem Nachtclub in Orlando 49 Menschen durch Schüsse getötet worden.

Sheriff Demings (Mitte) vom Orange County Sheriff’s Office am Tatort

Von RND/dpa

Orlando, Forsyth Road