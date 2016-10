Vor dem Deutschen Theater in Berlin hat am späten Dienstagabend ein 29 Jahre alter Mann eine 28-jährige Frau niedergestochen und schwer verletzt. © dpa

Polizei prüft Stalking-Hintergrund

War es ein Stalker? In Berlin ist eine Schauspielerin von einem Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Er soll vor dem Deutschen Theater auf sie gewartet haben.

Berlin. Vor dem Deutschen Theater in Berlin-Mitte ist am Dienstagabend eine 28 Jahre alte Frau angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Als mutmaßlicher Täter wurde ein 29 Jahre alter Mann festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Verletzte sei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, prüft die ermittelnde Mordkommission auch einen möglichen Stalking-Hintergrund der Tat. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, soll der Mann vor dem Schauspielhaus auf die Frau gewartet haben. Nach Informationen der „B.Z.“ handelt es sich um die 28-jährige Anne Kulbatzki, die am Abend in „Der thermale Widerstand“ mitgespielt hatte. Die Polizei machte keine näheren Angaben zum Opfer.

Nach Angaben der „Bild“-Zeitung beschimpfte der Mann die Frau als „Schlampe“ und griff sie mit dem Messer an. Wie der Polizeisprecher sagte, erlitt die Frau zwar schwere Verletzungen, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Passanten hatten den Angreifer überwältigt und ihn der Polizei übergeben.

