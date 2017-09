Alles echt: Surfender Waschbär auf einem Streifenwagen in Colorado Springs.

© Facebook

Tierischer Anhalter

Sauber: Waschbär surft auf Motorhaube

Per Anhalter durch die Nacht – so ähnlich muss der Waschbär gedacht haben, der in Colorado Springs plötzlich auf ein vorbeifahrendes Auto sprang. Was er nicht wissen konnte: Sein unfreiwilliger „Chauffeur“ war nicht irgend jemand...