Sandra Hüller: „Ich war auf keiner Waldorfschule“

Interview

Berlin. Sie gilt als eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation: Sandra Hüller. Für „Tony Erdmann“ heimste sie eine Oscar-Nominierung ein, jetzt wird sie im dritten Teil der Schulkomödie „Fuck Ju Göhte“ zu sehen sein.

Frau Hüller, Sie springen vom lakonischen Witz in „Toni Erdmann“ direkt zum knalligen Humor in „Fack ju Göhte 3“: Was ist da passiert?

Ich betrachte meinen Beruf als Forschungsaufgabe. So eine Schulkomödie ist mir noch nie angeboten worden. Die Gelegenheit war also günstig, auch wenn der Film nicht so recht in mein Profil passt. Eine Figur im Arthouse-Kino oder am Theater hat schon noch mal eine andere Dimension – das Leben funktioniert nicht nach Pointen. Andererseits: Was soll das überhaupt sein: mein Profil? Wieso soll ich nur Sachen machen, die ich kann?

Wieso? Sie haben es doch gekonnt.

Weiß ich nicht. Werden wir ja sehen.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie sich die ersten beiden „Göhte“-Filme angeschaut?

Zugegeben, den ersten im Fernsehen. Den zweiten bei der Vorbereitung auf die Rolle.

Sehen Sie den Film als eine Radikaltherapie, um von der Unternehmensberaterin Ines aus der mit Preisen überschütteten Tragikomödie „Toni Erdmann“ loszukommen?

Nee, aber natürlich hat sich mir die Frage gestellt, wie es nach „Toni Erdmann“ weitergehen soll. Der Film war für alle ein einschneidendes Erlebnis. Ich hatte das Gefühl, nicht einfach nahtlos weitermachen zu können.

Man sagt Ihnen nach, im Spiel vor gar nichts Angst zu haben: Brauchten Sie auch für diese Rolle Mut?

Ich darf ja nicht so viel verraten. Aber ich mache schon Sachen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Ich musste über bestimmte Angstgrenzen hinweg.

Dürfen wir auf eine ähnlich furiose Szene hoffen wie die Nacktparty in „Toni Erdmann“?

Nein, nein, eine Nacktparty wird es nie wieder geben. Die ist einzigartig.