Peter Madsens U-Boot „Nautilus“ beim Auslaufen am 10.08.2017 in Kopenhagen.

Kriminalfall Wall

Säge in Bucht bei Kopenhagen gefunden

Neues makabres Detail im Fall Kim Wall: Taucher haben in der Köge-Bucht, in der auch Leichenteile der schwedischen Journalistin geborgen worden waren, eine Säge entdeckt. Das Werkzeug sei nahe der Route des U-Boots von Peter Madsen gefunden worden, so Chefermittler Jens Møller Jensen.