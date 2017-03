Die Delphinstraße im Berliner Stadtteil Neukölln wurde abgesperrt.

© dpa

Berlin

SEK-Einsatz: 63-Jähriger hält Frau in Wohnung fest

In einer Wohnung in Berlin-Neukölln hat ein 63-Jähriger eine Frau in seine Gewalt gebracht. Einsatzkräfte versuchen, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen.