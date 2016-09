Rückflug von den Paralympics

Bei den Paralympics in Rio verpasste er knapp eine Medaille im Speerwurf – in Sachen Humor ist der viermalige Weltmeister Mathias Mester hingegen Champion. Das bewies er mit seinem Facebook-Post zum Rückflug im „Siegerflieger“ nach Deutschland.

Frankfurt. Traumhaft geschlafen in unserem Siegerflieger der Lufthansa! ;-D Vielen Dank #weltmester Das postete der kleinwüchsige Sportler aus dem Flugzeug von Rio de Janeiro nach Frankfurt auf Facebook. Dazu verschickte der 1,42 Meter große Athlet obiges Foto.

Schon auf und vor dem Hinflug und während der Paralympics hatte Mester mit seinen Posts für viel Heiterkeit gesorgt. Auf dem Hinweg postete er unten stehendes Bild und fügte folgenden Text hinzu: „Ich wollte mich hiermit noch mal bei der Lufthansa bedanken!!! Ihr lasst mich immer First Class fliegen ein Traum ;-D #weltmester #beinfreiheit #läuft #FlyNet #WirfuerD — fantastisch.“

So sieht komfortables Reisen aus. Paralympics-Athlet Mathias Mester genießt den Flug nach Rio.

Auch die Einkleidung der Athleten begleitete Mester mit dem entsprechenden Spott: So kommentierte er das Bild unten. „Gestern war die Einkleidung für die Paralympischen Spiele in Rio! Also ich würde sagen die Hose sitzt schon mal, es kann losgehen ;-D #weltmester“

Von wegen maßgeschneidert: Auch über die offizielle Anprobe für Rio scherzte Mester.

In Sachen Humor ist er ein wirklicher Weltmester ...

Von RND

Frankfurt