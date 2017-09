Rolling Stones in Hamburg gelandet

Tourstart

Der Countdown läuft: Die größte Rockband der Welt ist am Dienstagabend in Hamburg angekommen – und das schon vier Tage vor dem Start ihrer Europatournee.

Hamburg. Wenige Tage vor ihrem Konzert im Hamburger Stadtpark sind die Rolling Stones in der Hansestadt eingetroffen. „Sie sind bei uns gelandet“, sagte eine Flughafensprecherin am Mittwochmorgen. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung setzte am Dienstagabend eine gecharterte Boeing 767 mit Mick Jagger und Co. an Bord auf dem Airport Helmut Schmidt auf. Von dort sei es für die britischen Rock-Urgesteine weiter ins Hotel Park Hyatt in der Innenstadt gegangen, berichtete das Blatt. Das Hotel ließ den Bericht unkommentiert.

82.000 Zuschauer werden am Sonnabend bei den Stones erwartet Zur Bildergalerie 7

Die Rolling Stones starten an diesem Samstag in der Hansestadt ihre Europatour. 82.000 Besucher werden zu dem Mega-Konzert erwartet. Seit Freitag sind 750 Mitarbeiter damit beschäftigt, die Bühne, den Backstage-Bereich und die zwölf Publikumstribünen zu errichten. In der Nacht wurde bereits die Lichtshow geprobt. Zuletzt spielten 1989 Pink Floyd auf der Hamburger Festwiese.

Von dpa/RND